2019-08-01T05:36:59+03:00
Происшествия

Север Хабаровского края «встряхнуло» ощутимое землетрясение

Подземные толчки зафиксировали вчера, 31 июля, в Охотском районе
Ольга КИВА
Поделиться:
Север Хабаровского края «встряхнуло» ощутимое землетрясениеСевер Хабаровского края «встряхнуло» ощутимое землетрясениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае накануне вечером, 31 июля, случилось землетрясение. По предварительной информации подземные толки произошли в Охотском районе, а точнее, в 93 километрах северо-восточней рабочего поселка Охотск. По данным Геофизической службы РАН Охотского района Хабаровского края, землетрясение произошло на глубине 24 километра, его магнитуда 4,1 балла.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, жители Охотска могли ощущать подземные толчки, силу которых оценили в три балла. Пока информации о пострадавших не поступало.

Вчера на территории поселка работали сотрудники органов власти муниципального образования и пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и представители других служб. Оперативная группа обследовала здания соцобъектов и объектов жизнеобеспечения, а также жилые дома. В поселке не зафиксировали разрушений, перебоев и аварий в системе энергетики и на объектах жизнеобеспечения. Жалоб от населения не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лужа превратилась почти в море на улице Павла Морозова в Хабаровске
Хабаровская автолюбительница повредила палец в тройной дорожной аварии
Китайцы-нелегалы в Хабаровском крае довели компанию до полной остановки работ
Выезд в КНР по реке Амуре запретили в ЕАО из-за паводка
Уровень Амура в Хабаровске 1 августа 2019: вода поднялась до отметки в 369 сантиметров
«Зарядка с мэром» в Биробиджане поменяла место дислокации
Борцы с африканской чумой нашли опасный цех в Биробиджане
В России на одно особо охраняемое озеро, находящееся в Хабаровском крае, стало больше
Ученые сделали открытие в заповеднике Еврейской автономии
Опасный паводок ожидается в Ленинском районе ЕАО
На двух железнодорожных переездах в Биробиджане ограничат проезд 3 и 4 августа
Вода из крана испортилась в поселках под Хабаровском из-за паводка
Погода в Хабаровске на 1 августа 2019 года: до +27, дождь