Север Хабаровского края «встряхнуло» ощутимое землетрясение

СЕГОДНЯ 02:41 2019-08-01T05:36:59+03:00

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В Хабаровском крае накануне вечером, 31 июля, случилось землетрясение. По предварительной информации подземные толки произошли в Охотском районе, а точнее, в 93 километрах северо-восточней рабочего поселка Охотск. По данным Геофизической службы РАН Охотского района Хабаровского края, землетрясение произошло на глубине 24 километра, его магнитуда 4,1 балла.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, жители Охотска могли ощущать подземные толчки, силу которых оценили в три балла. Пока информации о пострадавших не поступало.

Вчера на территории поселка работали сотрудники органов власти муниципального образования и пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и представители других служб. Оперативная группа обследовала здания соцобъектов и объектов жизнеобеспечения, а также жилые дома. В поселке не зафиксировали разрушений, перебоев и аварий в системе энергетики и на объектах жизнеобеспечения. Жалоб от населения не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU