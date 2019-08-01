2019-08-01T05:35:51+03:00
Происшествия

Опасный паводок ожидается в Ленинском районе ЕАО

Чтобы минимизировать риски, уже устанавливают водоналивные дамбы
Ольга КИВА
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Опасный паводок ожидается в Ленинском районе ЕАООпасный паводок ожидается в Ленинском районе ЕАОФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Ленинский район доставили водоналивные дамбы. Конструкции уже начали устанавливать в связи с ожидаемым паводком. По прогнозам гидрологов, уровень реки у села Ленинское 5-6 августа может достигнуть 850-920 сантиметров. Отметим, что опасным явление считается, когда вода дойдет до отметки в 850 сантиметров.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, с помощью водоналивных дамб собираются организовать эффективную защиту населенных пунктов в период паводка. Сначала определят места, где будут устанавливать конструкции. Для этого используют наблюдения прошлых лет, когда вода подступала близко к селу Ленинское.

Ранее сообщалось, что водоналивные дамбы доставили в регион, а также в Хабаровский край и Приморье. В Биробиджан привезли 10 комплектов, вес каждого - более 700 килограммов. Одного комплекта хватит, чтобы оперативно соорудить водоналивную дамбу протяженностью около 100 метров. Гидротехнические сооружения представляют собой рукав, который наполняется водой, тем самым создает преграду паводку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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