Ученые сделали открытие в заповеднике Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 03:35 2019-08-01T05:34:55+03:00

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В Еврейской автономии ученые сделали весомое для региона открытие - обнаружили 150 видов новых растений. Таким получился результат исследования кластерного участка «Забеловский». К слову, экспедицию по изучению флоры, растительности и почв в этом районе организовали впервые. Она прошла с 23 по 26 июля.

- Ученые обследовали районы озер Забеловское и Улановское, проток Крестовая и Чертовая, ценозы вдоль западной границы кластера. Они прошли по определенному маршруту и провели необходимую работу. Кроме подсчета новых видов растений, специалисты также промониторили ценопопуляции пиона молочноцветкового, составили пять геоботанических описаний лесной растительности, заложили два почвенных профиля, собрали более 200 листов гербария, - рассказали в Государственном природном заповеднике «Бастак».

Отметим, что на первом исследовании научные сотрудники не собираются останавливаться. В планах продолжить работу в этом направлении и делать новые интересные открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU