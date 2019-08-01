2019-08-01T05:25:14+03:00
Общество

Выезд в КНР по реке Амуре запретили в ЕАО из-за паводка

В пункте пропуска «Амурзет» запрет распространяется на грузовые перевозки, в «Нижнеленинском», в том числе на пассажирские
Ольга КИВА
Поделиться:
Выезд в КНР по реке Амуре запретили в ЕАО из-за паводкаВыезд в КНР по реке Амуре запретили в ЕАО из-за паводкаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии временно ограничили выезд в КНР по реке Амур. Это вынужденная мера в связи с паводком. Ранее запрет начал действовать в пункте пропуска «Амурзет», где притормозили грузовые перевозки. Однако пассажирское направление здесь продолжает работать в обычном режиме – с 11:30 до 17:00, воскресенье - выходной.

- Каждый день вода поднимается в среднем на 40 сантиметров. Ожидается, что грузоперевозки в этом пункте пропуска возобновятся через две недели, - рассказал Вадим Санников, заместитель начальника Амурзетского таможенного поста.

В правительстве области сообщили, что со 2 августа также приостановят движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска «Нижнеленинское». Жителям области приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лужа превратилась почти в море на улице Павла Морозова в Хабаровске
Хабаровская автолюбительница повредила палец в тройной дорожной аварии
Китайцы-нелегалы в Хабаровском крае довели компанию до полной остановки работ
Уровень Амура в Хабаровске 1 августа 2019: вода поднялась до отметки в 369 сантиметров
«Зарядка с мэром» в Биробиджане поменяла место дислокации
Борцы с африканской чумой нашли опасный цех в Биробиджане
В России на одно особо охраняемое озеро, находящееся в Хабаровском крае, стало больше
Ученые сделали открытие в заповеднике Еврейской автономии
Опасный паводок ожидается в Ленинском районе ЕАО
Север Хабаровского края «встряхнуло» ощутимое землетрясение
На двух железнодорожных переездах в Биробиджане ограничат проезд 3 и 4 августа
Вода из крана испортилась в поселках под Хабаровском из-за паводка
Погода в Хабаровске на 1 августа 2019 года: до +27, дождь