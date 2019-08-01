Выезд в КНР по реке Амуре запретили в ЕАО из-за паводка

СЕГОДНЯ 05:25 2019-08-01T05:25:14+03:00

В пункте пропуска «Амурзет» запрет распространяется на грузовые перевозки, в «Нижнеленинском», в том числе на пассажирские

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В Еврейской автономии временно ограничили выезд в КНР по реке Амур. Это вынужденная мера в связи с паводком. Ранее запрет начал действовать в пункте пропуска «Амурзет», где притормозили грузовые перевозки. Однако пассажирское направление здесь продолжает работать в обычном режиме – с 11:30 до 17:00, воскресенье - выходной.

- Каждый день вода поднимается в среднем на 40 сантиметров. Ожидается, что грузоперевозки в этом пункте пропуска возобновятся через две недели, - рассказал Вадим Санников, заместитель начальника Амурзетского таможенного поста.

В правительстве области сообщили, что со 2 августа также приостановят движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска «Нижнеленинское». Жителям области приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU