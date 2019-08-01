2019-08-01T05:41:39+03:00
Общество

Китайцы-нелегалы в Хабаровском крае довели компанию до полной остановки работ

Судебные приставы отключили станки и опечатали электрический щиток
Александр ШТААЛЬ
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Китайцы-нелегалы в Хабаровском крае довели компанию до полной остановки работКитайцы-нелегалы в Хабаровском крае довели компанию до полной остановки работФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Хабаровском крае целое деревообрабатывающее предприятие остановило работу из-за работников-нелегалов. Среди сотрудников организации числились китайцы, у которых почему-то не было разрешения на работу. Работодатель не имел права трудоустраивать их, но все-таки пошел на нарушение.

- Компания находится в районе имени Лазо, куда и выехали судебные приставы, чтобы восстановить закон. По решению суда деятельность организации нужно было приостановить. Ранее юридическое лицо признали виновным в незаконном привлечении иностранного гражданина без гражданства к работе, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Деятельность предприятия приостановили на 15 суток. На базе отключили станки от электропитания, опечатали щиток электроподачи, о чем также составили соответствующий акт. Исполнение наказания ежедневно контролируют судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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