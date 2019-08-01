Хабаровская автолюбительница повредила палец в тройной дорожной аварии

СЕГОДНЯ 06:11 2019-08-01T06:11:22+03:00

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В минувшие сутки, 31 июля в Хабаровске случилась тройная дорожная авария. По предварительным данным, пострадала только одна женщина-водитель. В ее машину Toyota Premio врезалось авто Honda Stream, которое двигалось по улице Промышленной. Эту иномарку чуть ранее протаранила машина Nissan Qashqai, которая выезжала с прилегающей территории с левым поворотом на улицу Промышленную в сторону улицы Карла Маркса.

- Кроме пострадавшей женщины участниками аварии стали двое мужчин, которым помощь врачей не понадобилась. У автолюбительницы диагностировали ушиб мягких тканей третьего пальца правой кисти, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

Известно, что все участники дорожного происшествия были трезвы, у каждого из них были водительские права. В отношении водителей Nissan Qashqai и Honda Stream составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU