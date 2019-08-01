СЕГОДНЯ 06:42 2019-08-01T06:42:09+03:00

Лужа превратилась почти в море на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске очередная порция обильных осадков обернулась еще одним природным бедствием. Если в городе после дождей обычно остаются лужи, то рядом с домом №113 на улице Павла Морозова образовалось почти море. Причина тому забитый ливневый коллектор под дорогой.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для откачки воды использовали насосы, которые были в распоряжении управляющей компании. Однако техника не справилась с нагрузкой. Поэтому из резервного муниципального фонда выделили мощную установку – она за пять-шесть часов осушает огромные лужи.

Воду поспешили убрать, пока она не добралась до подвалов стоящих поблизости высоток. В помещениях установлено дорогое оборудование, которое от влаги может пострадать. К слову, во время наводнения в 2013 году в этом районе откачивали воду с десяток мощных насосов.

Напомним, в Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации из-за резкого повышения уровня Амура. В состоянии «боевой» готовности находятся больше 150 единиц насосного оборудования различных модификаций и комплекты рукавов к ним, 54 генератора, 878 единиц теплового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU