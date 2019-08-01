2019-08-01T07:40:44+03:00
Происшествия

Спасатели из Хабаровского края и ЕАО работают в зоне подтопления в Амурской области

Они занимаются укреплением дамб, оказывают адресную помощь местным жителям, доставляют гуманитарную помощь
Ольга КИВА
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Спасатели из Хабаровского края и ЕАО работают в зоне подтопления в Амурской областиСпасатели из Хабаровского края и ЕАО работают в зоне подтопления в Амурской областиФото: ДВРПСО МЧС России
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Группы спасателей из Хабаровского края и ЕАО продолжают работать на территории Амурской области. По последним данным, они трудятся в Благовещенском районе, где укрепляют дамбы, оказывают адресную помощь жителям сел Владимировка, Заречье, Благовещенск, Ровное и Усть-Ивановка. Также спасатели расчищают водоотводные канавы, устанавливают водопропускные трубы и наливные дамбы. На случай эвакуации людей уже обустроили два пункта временного размещения в селах Грибское и Волково.

Как отметили в пресс-службе ФКГУ «ДВРПСО», спасатели из Еврейской автономии занимаются доставкой гуманитарного груза жителям села Норск. Сейчас в этом населенном пункте уровень воды постепенно падает. Такую же тенденцию гидрологи пророчат в ближайшие дни. Местным жителям помогают просушить вещи, для этого соорудили настилы и помосты на дворовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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