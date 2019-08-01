2019-08-01T10:04:28+03:00
Общество

Возле магазина под Хабаровском должник попал в засаду приставов

Домой мужчина возвращался на арестованном авто
Александр ШТААЛЬ
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Возле магазина под Хабаровском должник попал в засаду приставовВозле магазина под Хабаровском должник попал в засаду приставовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске продолжается поиск должников с помощью «дорожного пристава». Так назвали аппаратно-программный комплекс, который помогает установить по номеру автомобиля, числятся ли за тем или иным человеком долги. Итоги такой проверки налицо – одного из должников застали врасплох в селе Тополево.

- Машина неплательщика стояла на парковке среди прочих автомобилей. После сканирования выяснилось, что за автовладельцем числится кредитный долг в 179 тысяч рублей. Машину арестовали тут же рядом с магазином. Владельцу транспорта дали только 10 дней для того, чтобы полностью рассчитаться с кредиторами добровольно, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Должник понял, что выхода у него нет, и внес часть денег. Остаток он пообещал платить в соответствии с графиком кредитования. Исполнительный документ отозван взыскателем, арест с имущества сняли, исполнительное производство окончено.

Напомним, «Дорожный пристав» позволяет сверять по регистрационным номерам машин данные, имеющиеся в базах налоговой инспекции, ГИБДД и службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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