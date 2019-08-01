2019-08-01T10:01:56+03:00
Происшествия

Спьяну вытащил 90 литров меда из чужой машины бедовый биробиджанец

Есть лакомство фигурант не собирался, он продал его за сумму, которую никак не мог вспомнить
Александр ШТААЛЬ
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Спьяну вытащил 90 литров меда из чужой машины бедовый биробиджанецСпьяну вытащил 90 литров меда из чужой машины бедовый биробиджанецФото: Алексей БУЛАТОВ
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Автомобилист в Биробиджане обнаружил пропажу меда. Похитители ночью унесли из салона авто больше 90 литров меда. Транспорт при этом находился на территории котельной. Потерпевший не стал терять времени даром и обратился в полицию.

- Как выяснилось во время расследования, обчистил машину горожанина один человек, а не несколько. В общей сложности похититель причинил заявителю ущерб на сумму в 30 тысяч рублей. Вскоре причастного к этой краже задержали, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Фигурант был пьян, но объяснить, зачем он забрал мед, смог. Мужчина рассказал, что продал лакомство неизвестному гражданину. При этом он никак не мог вспомнить, за какую сумму реализовал чужой товар. Однако подозреваемый совершенно точно осознавал, что все деньги потратил на покупку спиртного. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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