2019-08-01T10:28:43+03:00
Общество

Из Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводнения

Дальше комплекс отправят в Комсомольск-на-Амуре
Ольга КИВА
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Из Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводненияИз Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводненияФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровск из Новосибирска доставили пожарно-спасательный комплекс «Гидробарьер». Эту работу выполнили по поручению Евгения Зиничева, главы МЧС России. Ранее он приезжал в регион для того, чтобы узнать, готовы ли в крае к наводнению.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, комплекс состоит из машины УАЗ и автомобиля на базе КАМАЗ с прицепом. Машины используют для перевозки спасателей, мониторинга обстановки, а также для транспортировки водоналивной дамбы. К ним также прилагаются палатки, лодка и мотопомпы для откачивания воды.

Отметим, что «Гидробарьер» дальше отправят в Комсомольск-на-Амуре. А перед этим спасатели провели тестовое испытание установки на территории Амурского спасательного центра МЧС России. Водоналивные дамбы собираются использовать для прикрытия наиболее слабых мест в черте города Юности. К слову, ранее в Хабаровск также доставили 16 комплектов водоналивных дамб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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