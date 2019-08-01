2019-08-01T12:19:39+03:00
Политика

Губернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в Сунгари

Это необходимая мера в связи с прохождением амурского паводка
Ольга КИВА
Поделиться:
Губернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в СунгариГубернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в СунгариФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Губернатор Хабаровского края направил письменное обращение в адрес главы провинции Хэйлунцзян. В документе содержится просьба на время прекратить сброс воды в реку Сунгари. Это необходимая мера в связи с прохождением амурского паводка.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского края, сейчас гидрологическая обстановка ухудшается из-за обильных осадков. Дожди приводят к подъему уровня воды в реках края. При этом существенное влияние на уровни воды в Амуре оказывает его приток - Сунгари. Глава региона обратился к соседям с просьбой рассмотреть возможность ограничения сбросов воды в бассейн реки Сунгари до 20 августа 2019 года.

Отметим, что в официальном обращении также есть предложение наладить тесный обмен информацией о сбросах, что позволит более точно прогнозировать ситуацию.

Напомним, сейчас основная волна паводка находится в Амурской области. Она движется в направлении села Ленинское, где уровень воды в реке может достигать отметок неблагоприятных явлений. К Хабаровску гребень паводка доберется 8-9 августа и двинется вниз к Комсомольску-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в Хабаровске
Пенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского края
Из Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводнения
В хабаровском храме прошел обряд крещения с сурдопереводом
Спьяну вытащил 90 литров меда из чужой машины бедовый биробиджанец
Возле магазина под Хабаровском должник попал в засаду приставов
Мэрии Хабаровска пришлось по совести ответить за дорогу без паспорта
Сумка без хозяйки соблазнила пассажира поезда в Хабаровском крае на преступление
Спасатели из Хабаровского края и ЕАО работают в зоне подтопления в Амурской области
Лужа превратилась почти в море на улице Павла Морозова в Хабаровске
Хабаровская автолюбительница повредила палец в тройной дорожной аварии
Китайцы-нелегалы в Хабаровском крае довели компанию до полной остановки работ
Выезд в КНР по реке Амур запретили в ЕАО из-за паводка
Уровень Амура в Хабаровске 1 августа 2019: вода поднялась до отметки в 369 сантиметров
«Зарядка с мэром» в Биробиджане поменяла место дислокации
Борцы с африканской чумой нашли опасный цех в Биробиджане
В России на одно особо охраняемое озеро, находящееся в Хабаровском крае, стало больше
Ученые сделали открытие в заповеднике Еврейской автономии
Опасный паводок ожидается в Ленинском районе ЕАО
Север Хабаровского края «встряхнуло» ощутимое землетрясение
На двух железнодорожных переездах в Биробиджане ограничат проезд 3 и 4 августа
Вода из крана испортилась в поселках под Хабаровском из-за паводка
Погода в Хабаровске на 1 августа 2019 года: до +27, дождь