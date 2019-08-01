Губернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в Сунгари

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-01T12:19:39+03:00

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Губернатор Хабаровского края направил письменное обращение в адрес главы провинции Хэйлунцзян. В документе содержится просьба на время прекратить сброс воды в реку Сунгари. Это необходимая мера в связи с прохождением амурского паводка.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского края, сейчас гидрологическая обстановка ухудшается из-за обильных осадков. Дожди приводят к подъему уровня воды в реках края. При этом существенное влияние на уровни воды в Амуре оказывает его приток - Сунгари. Глава региона обратился к соседям с просьбой рассмотреть возможность ограничения сбросов воды в бассейн реки Сунгари до 20 августа 2019 года.

Отметим, что в официальном обращении также есть предложение наладить тесный обмен информацией о сбросах, что позволит более точно прогнозировать ситуацию.

Напомним, сейчас основная волна паводка находится в Амурской области. Она движется в направлении села Ленинское, где уровень воды в реке может достигать отметок неблагоприятных явлений. К Хабаровску гребень паводка доберется 8-9 августа и двинется вниз к Комсомольску-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU