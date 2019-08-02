СЕГОДНЯ 01:25 2019-08-02T03:34:58+03:00

В Хабаровске собирают вещи для школьников из зоны подтопления в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Хабаровск присоединился к общероссийской акции «Рюкзак для друга». Горожан приглашают принять в ней участие и поделиться школьными принадлежностями. Собранные вещи передадут ученикам из города Тулуна в Иркутской области.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сбор будет длиться до 15 августа. В акции также участвуют жители других регионов, которые готовы предоставить канцтовары, пеналы, рюкзаки и другие необходимые в учебе вещи.

В Хабаровске, как и в других крупных городах организовали пункт приема вещей. Он расположен в городском центре по организации досуга детей и молодежи, адрес - улица Ленина, 85, пятый этаж. В пункте приема собирают любые ученические принадлежности.

Отправкой собранных вещей займутся в компании «Российские железные дороги». Непосредственно в Тулуне их примет всероссийский студенческий корпус спасателей, который помогает затопленному городу с начала июля. Дополнительная информация по телефону 8-914-175-65-29.

ИСТОЧНИК KP.RU