В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина

СЕГОДНЯ 02:47 2019-08-02T06:59:14+03:00

Во время строительства корабелы работали по новой для себя технологии

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В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду корпус первого парома для Сахалинской области. Знаменательное событие случилось вчера, 1 августа. Корабелы проделали огромную работу, при этом использовали для создания судна высотой с пятиэтажный дом новую для себя технологию.

Как отметили в пресс-службе правительства края, паром собирали в разных цехах. Последние три блока судна покинули сварочный цех в апреле, а в мае строители соединили части нового парома. Работа на открытом стапеле – это не совсем привычная технология строительства для местных корабелов, но тем не менее бригады успешно справились с поставленной задачей.

Впереди работы по подготовке наружного корпуса парома к покраске, монтажу донно-бортной арматуры и кингстонных ящиков, а также по подготовке судна к монтажу линии вала. К слову, корабелы работают почти круглосуточно, всего в создании парома задействовали более 300 человек. Сдать заказ на заводе собираются в августе 2020 года. Паром будет работать на переправе «Ванино-Холмск».

ИСТОЧНИК KP.RU