В Комсомольске на десяти автобусных маршрутах изменится конечная остановка

СЕГОДНЯ 03:35 2019-08-02T07:01:22+03:00

Это необходимая мера в связи с проведением праздничных мероприятий

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В Комсомольске-на- Амуре собираются с размахом отметить 85-летие местного авиационного завода. В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок в городе собираются скорректировать работу общественного транспорта. Так, на 10 маршрутах 17 августа временно перенесут конечную остановку.

Как сообщили в пресс- службе мэрии, изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24, 28, 31 и 37. В указанный день общественный транспорт будет заканчивать свои рейсы на площади Ленина. Также корректировки отчасти коснутся дачных пассажирских перевозок. Так, отправление автобусов маршрутов №№ 110 и 116 перенесут с конечной остановки «Улица Уральская» на площадь Гагарина.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации. Комсомольчан убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU