Хабаровчанин законно испортил заграничный отдых девушки из интернета

СЕГОДНЯ 03:58 2019-08-02T03:58:09+03:00

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Хабаровчанин познакомился через сайт знакомств с девушкой из Амурска. Они мило переписывались, общались на разные темы, а потом девица попросила перевести ей деньги. Она собиралась приехать в Хабаровск, но была несколько стеснена в средствах.

- Амурчанка действительно приехала в Хабаровск, но ненадолго. Она собиралась отправиться в путешествие за границу из аэропорта Хабаровска. При этом о своем друге из интернета она напрочь забыла, как только получила от него деньги, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока девушка лелеяла надежды отдохнуть за рубежом, хабаровчанин отчаянно пытался дозвониться до нее, но телефон все время был выключен. Тогда он обратился в полицию, стражи порядка вовремя успели перехватить злоумышленницу в аэропорту как раз перед отлетом. В отношении нее уже возбудили и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU