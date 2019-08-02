В Хабаровске осудили торговца российским гражданством

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-02T07:04:31+03:00

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В Хабаровске прошел суд над гражданином Таджикистана. Мужчина исхитрился и наладил черный бизнес на незаконном пребывании иностранце в регионе. Из материалов дела следует, что помогали фигуранту в этом его же собственный сын и два сотрудника из миграционного учета.

- Злоумышленники «работали» в период с ноября 2014 года по март 2017 года. За это время они успели фиктивно зарегистрировать 96 нелегалов. Платой за услуги были суммы от восьми до 83 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Злоумышленники за деньги также готовили заявления и соответствующие документы для включения иностранцев в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Оказывали они помощь и в получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Во время следствия выяснилось, что осужденный лично дал взятку в сумме 60 тысяч рублей начальнику отдела УФМС России по Хабаровскому краю и ЕАО, которая оказалась в деле. Сам фигурант вину признал и раскаялся в содеянном. По решению суда иностранца условно лишили свободы на срок три с половиной года. Также его обязали заплатить штраф в 350 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении сотрудника УФМС России по Хабаровскому краю и ЕАО пока на рассмотрении в суде. К слову, вторая соучастница – бывший инспектор отдела - ранее осуждена за организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU