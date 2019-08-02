2019-08-02T07:05:34+03:00
Звезды

Крымская «Таврида» одарила грантом создателя музыкального кино из Хабаровска

Антон Петренко получил на реализацию проекта 600 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Крымская «Таврида» одарила грантом создателя музыкального кино из ХабаровскаКрымская «Таврида» одарила грантом создателя музыкального кино из ХабаровскаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске появится творческая площадка для создания музыкального кино. Автор этого проекта - Антон Петренко, он же участник форума «Таврида», который проходит в Крыму. Блоггер участвовал в грантовом конкурсе, вошел в число победителей и получил сертификат на сумму в 600 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, кроме Антона на конкурс подали заявки еще 99 участников, победителями стали 30 человек, сумма распределенных грантов составляет почти 15 миллионов рублей.

Суть идеи хабаровчанина сводится к созданию творческой площадки, где молодежь сможет научиться снимать музыкальное кино. В планах провести несколько образовательных мероприятий и популяризировать проект через социальные сети. Еще автор проекта собирается развивать обучающую программу для молодых людей, интересующихся созданием фильмов. К слову, знания в этой области уже получили больше 70 человек.

Напомним, ранее на «Тавриде» грант получил еще один хабаровчанин - Евгений Демьянов. Он выиграл 300 тысяч рублей для организации фестиваля «Амурский стиль». Это мероприятие поможет продвинуть уличные танцы среди детей и молодежи в возрасте до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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