Годовалого ребенка срочно доставили санрейсом из Облучья в Хабаровск

СЕГОДНЯ 05:48 2019-08-02T05:48:31+03:00

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В минувшие сутки, 1 августа, срочная эвакуация понадобилась годовалому малышу в Облучье. Ребенка нужно было как можно быстрее доставить в Хабаровск для оказания медицинской помощи. Для этого задействовали вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из краевой столицы воздушное судно вылетело в 17:30. На борту находились врачи Детской краевой клинической больницы. Для транспортировки пациента в вертолете предусмотрен модуль, который оснащен не только удобной койкой, но и специальной приборной панелью для подключения медицинского оборудования.

В Хабаровск врачи вместе с пациентом прибыли после девяти часов вечера. Ребенка вместе с мамой доставили в Детскую краевую клиническую больницу, где малышу уже оказывают необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU