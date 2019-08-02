2019-08-02T07:07:44+03:00
Здоровье

Ожирение, сахарный диабет, гастрит: в Хабаровске рассказали об обратной стороне энергетиков

В некоторых случаях бодрящий напиток приводит к зависимости
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ожирение, сахарный диабет, гастрит: в Хабаровске рассказали об обратной стороне энергетиковОжирение, сахарный диабет, гастрит: в Хабаровске рассказали об обратной стороне энергетиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Современные хабаровчане, как и жители других крупных городов, живут в довольно напряженном ритме жизни. Поддерживать силы многие пытаются искусственно, например, пьют энергетики. Бодрящие напитки могут привести организм в тонус и одновременно с этим нанести непоправимый ущерб здоровью. Ситуация усугубляется, когда питье начинают употреблять систематически.

В энергетиках содержится кофеин и его аналоги. Поэтому он на короткое время стимулирует активность всего организма, избавляет от желания уснуть, повышает активность, умственную и физическую работоспособности. Кроме кофеина в состав напитка входит женьшень, витамины группы В, мелатонин, таурин, аскорбиновая кислота, углеводы, матеин, алкоголь и другие компоненты.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, регулярное употребление энергетиков приводит к кофеиновой зависимости, которая заканчивается болезнями сердечно-сосудистой системы, бессонницей, утомляемостью и истощением организма. Выпивая две банки в день, человек невольно поднимает себе артериальное давление и уровень сахара, что приводит к гипертонической болезни и сахарному диабету.

Отметим также, что переизбыток витаминов группы В может вызвать тремор конечностей, частое сердцебиение, слабость. Кофеин приводит к истощению сил или стимулирует мочегонный эффект, а с мочой из организма уходят необходимые микроэлементы. Глюкуронолактон и таурин в сочетании с кофеином истощают нервную систему организма. Из-за энергетиков могут серьезно пострадать желудок, сердце, печень, поджелудочная железа. Также бодрящие напитки способствуют ожирению и появлению зависимости. Тем, кто уже столкнулся с последней проблемой, настоятельно рекомендуют обратиться к врачу-наркологу.

Анонимную помощь врача-нарколога вы можете получить в учреждениях, расположенных на улице Постышева, 13, телефон (4212) 21-36-98 и 35-80-02, а также на улице Запарина, 87, телефон (4212) 32-50-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае начальную стоимость «Виктории» снизят до 30,2 миллионов рублей
Ливни оставили без крыш многоквартирники в Хабаровском крае
Годовалого ребенка срочно доставили санрейсом из Облучья в Хабаровск
Крымская «Таврида» одарила грантом создателя музыкального кино из Хабаровска
В Хабаровске осудили торговца российским гражданством
Уровень Амура в Комсомольске 2 августа 2019 года: ожидается подъем на 18 сантиметров
Хабаровчанин законно испортил заграничный отдых девушки из интернета
В Комсомольске на десяти автобусных маршрутах изменится конечная остановка
Неутешительные прогнозы дают синоптики для Биробиджана
В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина
Уровень Амура в Хабаровске 2 августа 2019: вода поднимется на 70 сантиметров
В Хабаровске собирают вещи для школьников из зоны подтопления в Иркутской области
Погода в Хабаровске на 2 августа 2019 года: до +27, без осадков
Ветеран войны «отбила» плату за страховку у ликвидированной конторы в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края попросил главу Хэйлунцзяна ограничить сбросы воды в Сунгари
Пенсии в августе доставят раньше срока жителям Хабаровского края
Из Новосибирска в Хабаровск привезли «Гидробарьер» на случай наводнения