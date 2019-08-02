2019-08-02T07:08:57+03:00
Общество

Ливни оставили без крыш многоквартирники в Хабаровском крае

На данный момент идет работа с подрядчиками по возмещению ущерба собственникам
Ольга КИВА
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Ливни оставили без крыш многоквартирники в Хабаровском краеЛивни оставили без крыш многоквартирники в Хабаровском краеФото: Иван МАКЕЕВ
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Прошедшие накануне ливни в Хабаровске оставили свой след не только на земле в виде больших луж, но и внутри домов, а точнее, на крышах. Ранее сообщалось о «море», которое образовалось на улице Павла Морозова. Вода затопила большую часть территории рядом с домом №113 и собиралась добраться до подвальных помещений, но аварийные бригады смогли пресечь эту попытку.

- В многоэтажках №5 на улице Союзной в Хабаровске, №5 на улице Центральной в селе Восточном и №14 на улице Кирова в поселке Хор вода протекла под крыши. Затопление подобного рода является страховым случаем, и нанесенный собственникам ущерб будет возмещен. Сейчас идет работа с подрядчиками по решению этого вопроса, - прокомментировали в краевом министерстве ЖКХ.

С собственниками уже обсудили порядок действий при возникновении подобных случаев. Также владельцам квартир рассказали о том, как и когда нужно обращаться в страховую компанию, чтобы быстрее решить проблему. Подрядчикам также выдали предписания с требованием максимально быстро ликвидировать последствия затоплений, провести экспертизу помещений и возместить нанесенный ущерб в ближайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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