«Цифровая экономика» обойдется Хабаровскому краю в почти 670 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-02T10:06:27+03:00

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Хабаровскому краю собираются выделить из федерального бюджета 668 миллионов рублей. Эти деньги в регионе освоят в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и подключат на них социально значимые объекты к интернету.

Как отметили в краевом министерстве информационных технологий и связи, в планах подключить 690 учреждений до 2022 года. В списке фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и посты, участковые пункты полиции и другие социально значимые объекты.

Отметим, нацпроект «Цифровая экономика» поможет создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, доступную для всех организаций и домохозяйств. К концу 2024 года у всех социально значимых объектов в стране должна появиться возможность подключения к широкополосному интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU