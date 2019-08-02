Хабаровчанка чуть не провалила сделку из-за собственного долга
Жительница Хабаровска продала машину и обнаружила неприятный сюрприз. Новый владелец не смог зарегистрировать авто, а, значит, сделка оказалась под угрозой и деньги пришлось бы возвращать. Это было логическое продолжение давней истории горожанки с неоплаченным долгом.
- Как только женщина узнала об ограничении, сразу же связалась со службой приставов. Хотя ранее она не проявляла особого желания пообщаться со стражами порядка. Автовладелица требовала, чтобы ограничения сняли, но в ответ она услышала о долге в 44 тысячи рублей, который необходимо погасить, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Видимо, женщина больше не хотела испытывать терпение правоохранителей, потому что на следующий же день перечислила взыскателю всю сумму сразу. Запрет на регистрационные действия в отношении ее машины сняли, исполнительное производство закончили.
ИСТОЧНИК KP.RU