2019-08-02T08:55:11+03:00
Общество

В Хабаровске откроют первый на Дальнем Востоке Центр оценки квалификаций

В нем будут проводить профессиональные экзамены в сфере охраны труда и безопасности, государственных закупок, общественного питания
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске откроют первый на Дальнем Востоке Центр оценки квалификаций ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровске откроют первый на Дальнем Востоке Центр оценки квалификаций ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровске начнет работать первый на Дальнем Востоке межотраслевой Центр оценки квалификаций. Это один из этапов внедрения Национальной системы квалификаций в Хабаровском крае. Задачей этой структуры будет оценка качества подготовки специалистов в различных отраслях. Также здешние специалисты займутся корректировкой процесса обучения студентов, переподготовкой рабочих и специалистов в различных отраслях.

Как отметили в краевом министерстве образования, нацсистему начали внедрять в стране с 2016 года. Сегодня Минтруд РФ утвердил более одной тысячи 200 профессиональных стандартов для различных видов работ. В центре, который откроется в Хабаровске, будут проводить профессиональные экзамены в сфере охраны труда и безопасности, государственных закупок, общественного питания.

Отметим, что сегодня у работодателей нет права оценки квалификации своих работников. Такую работу выполняют только сотрудники соответствующих центров. Эта процедура необходима для повышения производительности труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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