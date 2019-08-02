2019-08-02T10:09:35+03:00
Общество

В Хабаровском крае нашли работу двум тысячам подростков

Ребят трудоустроили на время летних каникул
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае нашли работу двум тысячам подростковВ Хабаровском крае нашли работу двум тысячам подростковФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае идет работа по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В первую очередь работу дают несовершеннолетним кандидатам из многодетных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За время летних каникул в регионе удалось занять больше двух тысяч ребят.

- Устраивают подростков через центры занятости населения. С начала года с работодателями заключили 280 договоров на две тысячи 114 временных рабочих мест. Кроме зарплаты ребята получают еще и материальную поддержку, суммы которой варьируются от одной тысячи 800 рублей до четырех тысяч 800 рублей в зависимости от района края, где проживает несовершеннолетний, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Среди предлагаемых вакансий для ребят - курьеры, младшие воспитатели, гардеробщики, уборщики, сортировщики почтовых отправлений и печати, операторы связи, помощники воспитателя, вожатые, а также рабочие на различных строительных объектах. Есть вакансии и в других отраслях.

Отметим, что временно трудоустраивают несовершеннолетних в рамках действующего закона о занятости населения в Российской Федерации и краевой государственной программы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

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