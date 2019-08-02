В ЗАГСе Хабаровска принимают заявления от женихов и невест на 2020 год

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-02T10:11:02+03:00

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В одном из ЗАГСов Хабаровска уже принимают заявления от женихов и невест на 2020 год. Согласно поправкам к закону, подавать документы теперь можно за год до предстоящего события, чем, собственно, будущие ячейки общества и воспользовались.

Как отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, с начала года в регионе уже сыграли более пяти тысяч свадеб. В августе-сентябре традиционно ожидается пик бракосочетаний. К слову, выросло количество молодых людей, вступивших в брак в первый раз. По сравнению с 2018 годом, женщин, вышедших замуж впервые, стало больше почти на 20 процентов. Больше всего свадеб играют в Хабаровске, на втором месте по количеству заключенных браков Комсомольск-на-Амуре.

Отметим, что будущие молодожены активно подают заявления через портал Госуслуг. Жители региона выбирают своими спутниками жизни не только земляков и землячек, но и представителей других стран. В первом полугодии 96 браков заключено с мужчинами из стран бывшего СССР, а также из Австралии, Алжира, Израиля, Китая, Малайзии, Сербии. Пять браков зарегистрировано с гражданами Южной Кореи, два - с гражданами Польши. Также 45 мужчин узаконили отношения с иностранными невестами, причем не только из бывших союзных республик - по одному браку зарегистрировано с гражданкой Сирии и подданной Тайланда.

ИСТОЧНИК KP.RU