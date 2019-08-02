В Хабаровском крае за уличную торговлю рыбой начнут наказывать но новым правилам

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-02T12:21:34+03:00

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В Хабаровском крае за уличную торговлю рыбой будут наказывать не только продавцов, но и организаторов черного бизнеса. Новые правила вступят в силу с 9 августа. Начиная с этого дня, отвечать по строгости закона будут не только продавцы, но и организаторы торговли.

- Такие нововведения помогут оградить жителей региона от покупки рыбы, которая находится в антисанитарных условиях, а также повысить эффективность рейдовых мероприятий на «стихийных» рынках края. На практике постараются отработать порядок действий по борьбе с браконьерами и нелегальным оборотом рыбы, - прокомментировали в пресс-службе Законодательной думы края.

Пойманных торговцев будут штрафовать. Для граждан установили сумму от трех до четырех с половиной тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 45 тысяч рублей.

Суммы взысканий для организаторов будут больше. Так, гражданам придется раскошелиться на сумму от четырех с половиной до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от 35 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 60 тысяч до 85 тысяч рублей. При повторных правонарушениях гражданам придется заплатить уже фиксированную сумму в пять тысяч рублей, должностным лицам - 50 тысяч, юридическим - 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU