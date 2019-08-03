Выпил – украл: В Хабаровском крае мужчина украл у знакомой газонокосилку

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-03T12:05:42+03:00

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Кража произошла в районе имени Лазо в селе Переясловка. Как рассказала обратившаяся в полицию женщина утром она решила подстричь траву и не обнаружила на веранде свою бензиновую газонокосилку. Решив, что прибор украли она сразу же позвонила в дежурную часть. Ущерб владелица триммера оценила в пять тысяч рублей. Подозреваемого нашли быстро, им оказался знакомый женщины, с которым они выпивали накануне.

- В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в краже. Злоумышленник после распития спиртных напитков с заявительницей, воспользовался моментом, пока знакомая отвлеклась, забрал инструмент и отправился домой. По дороге фигурант продал похищенное односельчанину за тысячу рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до пяти лет. Газонокосилка найдена и возвращена владелице. Сам подозреваемый находится под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU