Игроки «СКА-Хабаровск» на своем поле разгромили калининградскую «Балтику»

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-03T14:22:03+03:00

Первый мяч хабаровчане забили на первых минутах матча, второй на последних

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Игра получилась боевой и результативной, в домашней серии хабаровская команда начала набирать так необходимые ей очки. В последний раз армейцы встречались с командой из Калининграда в мае 2019 года, тогда балтийцы одержали верх со счетом 1:0.

Этот сезон балтийцы начали не очень удачно. В первом втором и третьем туре потерпев поражение и только в четвертом туре выиграв на выезде у Факела, в пятом опять проиграв ФК «Чертаново».

Встреча в Хабаровске началась с быстрого гола. На 6 минуте нападающий армейцев Илья Кузьмичев поразил ворота калининградской команды. Был спорный момент на 32 минуте матча. Адлан Кацаев исполнял стандарт, и Николай Зайцев головой направил мяч в ворота «Балтики», но судья гол не засчитал, решив, что был офсайд и вызвав негодующий шум на трибунах.

- Дальше игра шла с переменным успехом и уже на 90 минуте второй раз ворота гостей поразил Владислав Камилов. Итог матча: 2:0, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Это третья победа хабаровчан подряд. Сейчас армейцы имеют в активе 10 очков и пока располагаются на шестом месте турнирной таблице обойдя «Луч» из Владивостока. Следующая игра пройдет так же дома «СКА» будет принимать непростого противника – подмосковный клуб «Чертаново».

ИСТОЧНИК KP.RU