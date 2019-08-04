2019-08-04T04:51:43+03:00
Общество

Хабаровский край начал строить свою «улицу» на Восточном экономическом форуме

Павильон оформят под уникальный памятник природы «Амурские столбы», состоять он будет из нескольких зон
Ксения ТУРТЫГИНА
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Павильон Хабаровского края разделят на четыре тематических зоны.Павильон Хабаровского края разделят на четыре тематических зоны.Фото: Правительство Хабаровского края
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На набережной одной из бухт острова Русский (Владивосток), где пройдет Восточный экономический форум, началось возведение павильона Хабаровского края. Экспозиция края на «Улице Дальнего Востока» состоит из четырех тематических зон.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, павильон декорируют под памятник природы «Амурские столбы». Зона «Туризм» представляет собой точную копию озера Медвежье. «Судостроение» - миниатюрная модель завода с почти настоящей рекой и кораблями, плывущими по ней. Площадка «Промышленный потенциал» познакомит участников и гостей форума с продукцией предприятий края по направлениям: самолетостроение, фармацевтика, машиностроение, высокие технологии, металлургия и судостроение. Зона «Инвестиционный климат» расскажет о действующих на территории края преференциальных режимах для бизнеса.

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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