Хабаровский край начал строить свою «улицу» на Восточном экономическом форуме
На набережной одной из бухт острова Русский (Владивосток), где пройдет Восточный экономический форум, началось возведение павильона Хабаровского края. Экспозиция края на «Улице Дальнего Востока» состоит из четырех тематических зон.
Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, павильон декорируют под памятник природы «Амурские столбы». Зона «Туризм» представляет собой точную копию озера Медвежье. «Судостроение» - миниатюрная модель завода с почти настоящей рекой и кораблями, плывущими по ней. Площадка «Промышленный потенциал» познакомит участников и гостей форума с продукцией предприятий края по направлениям: самолетостроение, фармацевтика, машиностроение, высокие технологии, металлургия и судостроение. Зона «Инвестиционный климат» расскажет о действующих на территории края преференциальных режимах для бизнеса.
Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс.
ИСТОЧНИК KP.RU