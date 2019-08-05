2019-08-05T03:29:25+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 5 августа 2019 года: до +29, возможен дождь

Дождливо будет на севере региона
Александр ШТААЛЬ
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Погода в Хабаровске на 5 августа 2019 года: до +29, возможен дождьПогода в Хабаровске на 5 августа 2019 года: до +29, возможен дождьФото: Алексей ФОКИН
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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +29 +31.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +27 +29.

В Бикине бех осадков. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью +19 +21. Днем +30 +32.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Ночью +13 +15. Днем +22 +24.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +26 +28.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью +16 +18. Днем +25 +27.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью +13 +15. Днем +26 +28.

В Охотске сильный дождь. Ветер южный, 12-17 метров в секунду. Ночью +11 +13. Днем +14 +16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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