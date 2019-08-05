Погода в Хабаровске на 5 августа 2019 года: до +29, возможен дождь
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +29 +31.
В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +27 +29.
В Бикине бех осадков. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью +19 +21. Днем +30 +32.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Ночью +13 +15. Днем +22 +24.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +26 +28.
В Чегдомыне сильный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью +16 +18. Днем +25 +27.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью +13 +15. Днем +26 +28.
В Охотске сильный дождь. Ветер южный, 12-17 метров в секунду. Ночью +11 +13. Днем +14 +16.
ИСТОЧНИК KP.RU