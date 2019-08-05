Уровень Амура в Хабаровске 5 августа 2019: вода поднимется на 40-45 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:15 2019-08-05T03:27:19+03:00

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В Хабаровске уровень Амура постепенно продолжает расти. По прогнозам гидрологов, вода в ближайшие два дня поднимется еще на 40-45 сантиметров. Напомним, пик наводнения ожидается в Хабаровске 8-10 августа, а не 12-14, как сообщали ранее. Амур у краевого центра поднимется до отметки 630-650 сантиметров.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на сегодняшний день, 5 августа, отмечают спад воды на реке Подхоренок у села Дормидонтовка и реке Хор у поселка городского типа Хор. Также незначительно снизится уровень на реке Кия у поселка Переяславка в течение суток.

В районе имени Полины Осипенко на реке Амгунь паводок скорее всего будет, но он не опасен для хозяйственной деятельности. Ухудшится гидрологическая обстановка в Верхнебуреинском районе, где ожидается подъем воды в реке Бурея у села Чекунда. По прогнозам экспертов, вода здесь поднимется до отметки в 256 мБс. Также в зоне подтопления находятся 34 дома, расположенные в селе Усть-Ургал, где уровень реки может добраться до отметки в 1100 сантиметров.

Жителей региона просят сохранять спокойствие. Паводковая ситуация находится на постоянном контроле. Населению напоминают, что в случае необходимости нужно звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU