2019-08-05T03:26:09+03:00
Происшествия

В Ленинском районе ЕАО подготовились к паводку, идущему из Амурской области

На месте работает аэромобильная группировка
Александр ШТААЛЬ
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В Ленинском районе ЕАО подготовились к паводку, идущему из Амурской областиВ Ленинском районе ЕАО подготовились к паводку, идущему из Амурской областиФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии ожидают гребень паводка, который придет из Амурской области. Основной удар стихии придется на населенные пункты Ленинского района. По предварительной информации, возможно подтопление приусадебных участков, огородов, сенокосов, посевов, дорог, низкопойменных мостов, линий связи, расположенных в пойме реки Амур в районе сел Ленинское и Кукелево.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО, вчера, 4 августа, в Ленинский район уже направили аэромобильную группировку чрезвычайного ведомства. На месте специалисты проводят работы по предупреждению паводка, а также оказывают помощь в области защиты населенного пункта от подтоплений. Особе внимание уделили работе с местным населением – провели беседы и оповестили о возможном подтоплении. Всего на месте трудятся 26 человек под руководством Владислава Бордунова, заместителя начальника Главного управления. В работе задействовали три единицы техники и два плавсредства.

Напомним, накануне в Ленинский район доставили 10 комплектов водоналивных дамб. Эти гидросооружения помогут защитить населенные пункты от наводнения. К слову, протяженность каждой конструкции составляет один километр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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