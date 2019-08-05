В Комсомольске-на-Амуре срочно латают разрушенную дамбу

СЕГОДНЯ 03:21 2019-08-05T03:21:34+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре идет подготовка к предстоящему паводку. По прогнозам гидрологов ситуация в городе Юности достигнет своего апогея уже 14-16 августа, когда вода в Амуре поднимется до отметки в 550 сантиметров. В связи со сложившейся ситуацией в субботу, 3 августа, провели заседание краевого КЧС. Об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил Алексей Разин, заместитель главы городской администрации по вопросам ЖКХ.

На совещании обсудили предстоящие изменения гидрологической обстановки. На территории Хабаровского края продолжаются дожди, это значит, что ситуация может только ухудшиться. На сегодняшний день в городе провели ревизию насыпных сооружений, которые возвели еще в 2013 году. Выяснилось, что на сегодняшний день на семи участках дамбы есть провалы и разрушения, образовавшиеся за последние шесть лет. Недочеты собираются исправить силами муниципальных предприятий, которые уже приступили к работам по отсыпке проблемных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU