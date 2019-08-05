2019-08-05T05:11:53+03:00
Общество

Молодым семьям Хабаровского края выдают сертификат на жилищные соцвыплаты

В этом году на господдержку смогут рассчитывать около 600 ячеек общества
Ольга КИВА
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Молодым семьям Хабаровского края выдают сертификат на жилищные соцвыплатыМолодым семьям Хабаровского края выдают сертификат на жилищные соцвыплатыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровском крае начали выдавать соцвыплаты на улучшение жилищных условий. В этом году такую финансовую поддержку получат порядка 600 ячеек общества. Напомним, размер субсидии составляет от 30 до 40 процентов расчетной стоимости квадратного метра.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на выплаты в этом году потратят около 618 миллионов рублей. Так, 148,2 миллиона выделили из федерального бюджета, 387,7 миллионов - из регионального. На покупку жилья на вторичном рынке претендуют 393 семьи, на покупку строящейся недвижимости 187 семей. Напомним, субсидию также можно использовать на строительство индивидуального дома.

Отметим, что участниками краевых программ могут быть супруги, если возраст одного из них превысил 36 лет. Новое правило ввели в 2018 году распоряжением губернатора. При этом семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий до достижения указанного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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