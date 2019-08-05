2019-08-05T07:17:00+03:00
Происшествия

Частное подворье в Хабаровском крае украшали запрещенные цветы

Мак, а заодно и коноплю выращивал житель Вяземского района
Александр ШТААЛЬ
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Частное подворье в Хабаровском крае украшали запрещенные цветыЧастное подворье в Хабаровском крае украшали запрещенные цветыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае «накрыли» еще одно частное подворье, хозяин которого осмелился выращивать на территории наркосодержащие растения. Во время осмотра земельного участка полицейские нашли окультуренные посадки растений мака снотворного и конопли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в общей сложности правоохранители насчитали на участке почти 350 кустов. Из них 31 – это растения мака снотворного и 336 - растения конопли. Сам фигурант в свое оправдание заявил, что мак выращивал для красоты, как цветы, а кусты конопли для собственного использования.

Мужчина то ли не знал, то ли забыл, что за культивацию наркосодержащих растений полагается уголовное наказание. Сейчас в отношении подозреваемого идет расследование. По итогу он ответит за свои действия перед судом. К слову, максимально возможное наказание за незаконное выращивание конопли и мака – это лишения свободы сроком до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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