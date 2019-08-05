Частное подворье в Хабаровском крае украшали запрещенные цветы

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-05T07:17:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае «накрыли» еще одно частное подворье, хозяин которого осмелился выращивать на территории наркосодержащие растения. Во время осмотра земельного участка полицейские нашли окультуренные посадки растений мака снотворного и конопли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в общей сложности правоохранители насчитали на участке почти 350 кустов. Из них 31 – это растения мака снотворного и 336 - растения конопли. Сам фигурант в свое оправдание заявил, что мак выращивал для красоты, как цветы, а кусты конопли для собственного использования.

Мужчина то ли не знал, то ли забыл, что за культивацию наркосодержащих растений полагается уголовное наказание. Сейчас в отношении подозреваемого идет расследование. По итогу он ответит за свои действия перед судом. К слову, максимально возможное наказание за незаконное выращивание конопли и мака – это лишения свободы сроком до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU