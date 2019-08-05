2019-08-05T09:30:51+03:00
Происшествия

Молодая мама в ЕАО в один клик лишилась денег и осталась без коляски

Она поверила продавцу, оплатила покупку, а потом пошла в полицию, поняв, что ее обманули
Александр ШТААЛЬ
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Молодая мама в ЕАО в один клик лишилась денег и осталась без коляскиМолодая мама в ЕАО в один клик лишилась денег и осталась без коляскиФото: Тимур ХАНОВ
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Молодая мама из села Ленинское в Еврейской автономии оказалась жертвой беспардонного мошенника. Она хотела купить для малыша коляску, нашла подходящий вариант на одной из страниц в соцсети и связалась с продавцом.

- Потерпевшая и мошенник переписывались через мессенджер, договорились о сделке, оговорили сумму. Женщина перевела деньги в сумме 29 тысяч рублей и даже получила от торговца сообщение о том, через какое время товар будет доставлен. Она потребовала также выслать ей трек-номер, чтобы отслеживать посылку, но ответа так и не дождалась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Позже заявительница заметила, что ее профиль заблокировали, а на странице изменился номер телефона продавца. Она поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Пока правоохранители проверяют информацию. К слову, они уже установили, что аналогичные факты мошенничества зарегистрировали и в других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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