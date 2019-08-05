Острова в Хабаровске постепенно уходят под воду

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-05T07:05:53+03:00

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В Хабаровске река Амур продолжает захватывать новые территории. Так, вода постепенно покрывает территорию островов Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. По данным на утро 5 августа, уровень воды подрос еще на 14 сантиметров, пока река держится на отметке в 443 сантиметра.

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в ближайшие два дня Амур «подрастет» еще на 40-45 сантиметров. Отметим, что к 8-10 августа уровень воды может оказаться на отметке в пределах 580-630 сантиметров.

Напомним, сейчас вода добралась до десятков дач. Местами река хозяйничает на участках, местами затоплены протоки и дороги, по которым дачники теперь не могут добраться на свои земельные наделы. На островных территориях работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Специализированной пожарно-спасательной части. Обитателей островов проинформировали об угрозе подтопления дачных участков и рассказали о необходимости покинуть территорию заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU