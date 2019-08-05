Еще восемь дорог станут безопасными в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-05T10:11:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На дорогах в городе Юности продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день уже удалось привести в нормальное состояние шесть трасс. Среди объектов улицы Пирогова, Димитрова, Зеленая, Щорса, Каменная и проспект Октябрьский.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, также не до конца прошли приемку еще семь дорог. К ним относятся Магистральное шоссе, улица Молодогвардейская, ОСОАВИАХИМа, Пендрие, Пропарочная, а также дорога на микрорайон «Дружба» и проспект Победы. На этих объектах пока идут работы по устранению выявленных недочетов, некоторые из этих трасс только готовят к приемке.

В Комсомольске-на-Амуре собираются закончить работу еще на восьми дорогах. Речь идет о проспекте Первостроителей, Волочаевском шоссе, улицах Комсомольская, Шиханова, Васянина, Урожайная, Павловского и Советская.

ИСТОЧНИК KP.RU