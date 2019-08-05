Хабаровский «Амур» с пользой проведет время в Москве

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-05T09:29:57+03:00

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Хабаровские хоккеисты команды «Амур» отправятся в Москву на учебно-тренировочные сборы. В столице спортсмены будут находиться до 10 августа, а потом отправятся в Чехию.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Амур», хабаровские хоккеисты будут базироваться на ЦСКА арене. После сборов в Москве спортсмены станут участниками предсезонного турнира «Мемориал Збынека Куши», который пройдет в Чехии. Там же, за границей они покажут себя в нескольких контрольных играх.

Отметим, что среди тех, кто отправился в Москву, 30 хоккеистов. Среди них вратари Марек Лангхамер, Евгений Аликин и Евгений Киселев, защитники Никита Александров, Павел Турбин Ондржей Витасек, Глеб Корягин, Валерий Васильев, Максим Кондратьев, Дмитрий Шуленин Михаил Йордан, Никита Камалов и Дмитрий Коробов. Также в поездку отправили нападающих Илью Берестенникова, Гинека и Томаша Зогорна, Владислава и Вячеслав Ушениных, Артура Болтанова, Игоря Величкина, Игоря Руденкова, Дениса Голубева, Александра Горшкова, Артема Железкова, Максима Капитурова, Станислава Кацубу, Александра Кузнецова, Антона Лазарева, Данила Файзулина и Никиту Язькова.

ИСТОЧНИК KP.RU