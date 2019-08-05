СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-05T09:28:27+03:00

Африканская чума свиней близко подобралась к Хабаровскому краю Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В соседнем Приморье в крестьянско-фермерском хозяйстве обнаружили геном вируса

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До сведения жителей Хабаровского края доводят информацию об обнаруженной африканской чуме свиней на территории соседнего Приморья. По данным, предоставленным Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края, геном вируса обнаружили на территории КФХ Бирючковой Оксаны Владимировны, адрес: Приморский край, Пограничный район, поселок Пограничный.

Как сообщили в краевом управлении ветеринарии, на сегодняшний день известно о 22 случаях вспышки африканской чумы свиней на территории России в 2019 году. Жителей края, в частности, фермеров, ветеринарных специалистов, убедительно просят ознакомиться с информацией о вирусе - клиническая картина, профилактика, меры борьбы. Информация опубликована на официальном сайте управления и на сайте Россельхознадзора.

Владельцам животных настоятельно рекомендуют сообщать о заболеваниях свиней или необычном поведении животных специалистам. Это необходимая мера для своевременного выявления болезни и минимизации рисков распространения вируса. Пожалуйста, в случае необходимости свяжитесь с экспертами по телефону из списка:

- в Хабаровске «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных», адреса: переулок Степной, 6 Б, телефон (4212) 20-80-21, улица Краснореченская, 20, телефон (4212) 53-89-02 и 20-80-24, а также улица Тихоокеанская, 123, телефон (4212) 42-29-05 и 40-23-83;

- в Комсомольске-на-Амуре «Комсомольская городская станция по борьбе с болезнями животных», адрес: улица Путейская, 93, телефон (4217) 54-81-80 и 24-14-35;

- в Хабаровске «Хабаровская районная станция по борьбе с болезнями животных», адрес: улица Специалистов, 67 А, телефон (4212) 64-00-80 и 26-04-10;

- в Николаевске-на-Амуре «Николаевская районная станция по борьбе с болезнями животных», адрес: улица Луначарского, 9, телефон (42135) 20-5-14;

- в Амурске «Амурская районная станция по борьбе с болезнями животных», адрес: проспект Строителей, 38, телефон (42142) 35-5-75;

- в Вяземском «Вяземская районная станция по борьбе с болезнями животных», адрес: улица Красноармейская, 1В, телефон (42153) 34-1-53.

ИСТОЧНИК KP.RU