Березовый сок с «дальневосточного гектара» появится в магазинах Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-05T10:57:55+03:00

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В Хабаровском крае на «дальневосточном гектаре» собираются наладить производство березового сока. За этот бизнес-план ухватились фермеры из села Малышево. Они уже успели сертифицировать продукцию, которая вскоре появится в торговых сетях под брендированным знаком.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, заключение о соответствии требованиям технических регламентов кооператив получил в Евразийском экономическом союзе. По предварительной информации, березовый сок будут разливать в полимерные бутылки. Срок его хранения составит максимум 14 дней при температуре от двух до шести градусов и не более 12 месяцев – при температуре не выше минус 18 градусов.

Отметим, что в будущем производители березового сока и успешные землевладельцы также собираются развивать экологический туризм. Удачное месторасположение «дальневосточных гектаров» рядом с лесом и озером позволяет построить базу с гостевыми домиками для туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU