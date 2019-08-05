2019-08-05T12:34:57+03:00
Общество

Останки медведя и следы подсматривающего тигра нашли в заповеднике Хабаровского края

Участники экспедиции также невольно рассекретили стан браконьеров и обнаружили пропажу фотоловушек
Александр ШТААЛЬ
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Останки медведя и следы подсматривающего тигра нашли в заповеднике Хабаровского краяОстанки медведя и следы подсматривающего тигра нашли в заповеднике Хабаровского краяФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Ученые «Заповедного Приамурья» устроили экспедицию по нацпарку «Анюйскому». Пятидневный поход оказался довольно продуктивным, полным как хороших открытий, так и досадных разочарований.

- Участники экспедиции отправились в леса с целью выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства. Специалисты обследовали урочища «Пихца», «Хогула», «Ухват», «Обжитой» и «Гола». В общей сложности они

преодолели путь в 27 километров, который начался с сопредельной с нацпарком территории, от урочища «Мульчи», - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В пути между ручьем Мульчи до реки Пихца научные сотрудники заметили следы крупного тигра. Отпечатки на земле были в аккурат после дождя, это значит, что хищник, возможно, подсматривал за людьми из зарослей. Дальше исследователи наткнулись на кости, остатки черной шерсти и коготь. По всему видно было, что тигр решил перекусить не кабаном, а гималайским медведем. Еще неподалеку резвились тигрята, о чем красноречиво говорила примятая трава и облизанные до идеально ровного состояния роговые чехлы поросячьих копыт – своеобразные игрушки для маленьких хищников.

Были и не очень приятные находки – стан браконьеров, которые, видимо, планируют вернуться на место, когда кета пойдет на нерест. Все найденное имущество уже спрятали и вскоре вывезут его из заповедника. Также исчезли две пары фотоловушек, а вместе с ними и уникальные кадры лесных обитателей. Уцелевшее же оборудование все-таки выдало доказательства того, что на территории орудуют браконьеры. Научная братия решила закупить новые аппараты и устраивать подобные рейды по возможности чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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