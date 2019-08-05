2019-08-05T12:33:18+03:00
Происшествия

Из Комсомольска через Москву иностранец устраивал жизнь мигрантов-нелегалов

За это нарушителю придется посидеть в колонии Хабаровского края
Ольга КИВА
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Из Комсомольска через Москву иностранец устраивал жизнь мигрантов-нелегаловИз Комсомольска через Москву иностранец устраивал жизнь мигрантов-нелегаловФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Гражданин Узбекистана проявил не дюжий коммерческий талант, когда взялся устраивать жизнь иностранцев-нелегалов в городе Юности. Мужчина промышлял организацией незаконного пребывания приезжих с его родины с 1 июня 2017 года по 15 января 2018 года. Чтобы реализовать свой план, он нашел единомышленника в Москве.

- Суд установил, что осужденный подыскивал иностранцев, у которых истекает или уже истек срок временного пребывания в России. Потом он забирал у них паспорта и оплату за услуги, а это 15 тысяч рублей. Из этой суммы 10 тысяч рублей вместе с полученными паспортами фигурант отправлял в Москву единомышленнику, последний вносил подложные сведения в официальные документы, предоставляющие иностранцам право на временное пребывание на территории России в течение 90 суток с момента пересечения Государственной границы России, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дальше московский «коллега» занимался изготовлением миграционных карт, проставлял в них и в паспортах поддельные даты-штампы, подтверждающие якобы пересечение иностранцами Госграницы России при выезде и обратном въезде в страну. Готовые документы единомышленник отправлял подсудимому, а тот выдавал их «клиентам». Российское правосудие оценило изобретательность мужчины в два с половиной года лишения свободы. Наказание нарушитель будет отбывать в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

До соучастника из Москвы руки Фемиды еще не дотянулись. Пока фигуранта объявили в розыск, уголовное дело в отношении него уже возбудили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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