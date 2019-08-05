В Еврейской автономии составили списки возможных подтопленцев, подлежащих эвакуации

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-05T12:31:58+03:00

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В Еврейской автономии полным ходом идет укрепление дамб и подготовка к возможному подтоплению в селах Ленинского района. Напомним, за сутки уровень воды в реке Амур подрос в области местами на шесть сантиметров, а местами на 24. При этом вода вышла на пойму у поселка Нижнеспасское, у населенных пунктов Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово и Ленинское отмечают подъем воды на уровне неблагоприятных явлений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, на малых реках в области зафиксировали спад воды от семи до 14 сантиметров в сутки. Подтоплений жилых домов и придомовых территорий не наблюдается и не ожидается. Однако гидрологическая ситуация может измениться после очередных дождей, которые прогнозируют в ближайшие дни.

Отметим, что угроза подтопления есть в селе Владимировка и поселке Соцгородок Смидовичского района. Вода может захватить приусадебные участки в селах Ленинское, Кукелево Ленинского района, поселках Приамурский, Николаевка, Владимировка, имени Тельмана, и Соцгородок Смидовичского района. Под водой могут оказаться огороды, сенокосы, посевы, дороги и другие объекты. На сегодняшний день уже уточнили списки возможных подтопленцев, подлежащих эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU