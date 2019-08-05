Автолюбитель оставил на дороге подбитого мопедиста и сбежал в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-05T10:36:30+03:00

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Воскресный день 4 августа для мопедиста закончился весьма печально. Сначала владелец двухколесного транспорта врезался в иномарку, а потом ему же пришлось объясняться с автоинспекторами насчет отсутствия водительских прав. Усугубил положение тот факт, что участником аварии невольно стал пассажир, который также ехал на мопеде.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, происшествие случилось в районе имени Лазо, в районе подъезда в селу Бичевая. Как выяснилось, мопедист выезжал с прилегающей территории, а точнее, с поля, и пытался повернуть налево в сторону поселка Переяславка. Однако он не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущества в движении автомобилю, который по главной дороге ехал в сторону села Бичевая.

После столкновения автолюбитель поспешил убраться восвояси. Пока автоинспекторы выясняют обстоятельства этого происшествия и ищут сбежавшего водителя.

Жителей края убедительно просят быть предельно внимательными при нахождении на проезжей части. Пожалуйста, соблюдайте правила, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU