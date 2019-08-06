В Хабаровске усиленно достраивают 177 тысяч квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 02:06 2019-08-06T03:25:26+03:00

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В Хабаровске собираются до конца года достроить 177 тысяч квадратных метров жилья. К слову, накануне в краевой столице сдали жилой дом «Невельской». Здание в 15 этаже возвели в кратчайшие сроки - от момента расселения и сноса ветхого дома до ввода высотки в эксплуатацию прошло более двух лет.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году уже сдали восемь многоквартирных, четыре малоэтажных и 124 индивидуальных жилых дома. Общее количество квадратных метров превышает 90 тысяч.

Отметим, что планируемый объем в 177 тысяч квадратных метров пока осваивают в штатном режиме, а вопросы по подведению коммуникаций к новостройкам решают в оперативном порядке. На сегодняшний день продолжается возведение микрорайона «Березки», жилых комплексов «Ю-сити» и «Петроглиф парк».

ИСТОЧНИК KP.RU