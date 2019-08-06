СЕГОДНЯ 02:11 2019-08-06T03:24:31+03:00

Уровень Амура в Хабаровске 6 августа 2019: ожидается подъем на 30-40 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гидрологи прогнозируют такое развитие событий в ближайшие два дня

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В Хабаровске уровень Амура, по данным на 5 августа, составил 442 сантиметра. На сегодняшний день, 6 августа, гидрологи прогнозируют стабильное повышение уровня воды. Так, в ближайшие два дня она может подняться на 30-40 сантиметров.

По данным управления ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре, на утро 6 августа уровень воды в реке Амур в городе составляет 295 сантиметров, возможен подъем на 15 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас гребень паводка, к которому усиленно готовятся в регионе, проходит на территории Амурской области у села Поярково. Поймы рек Амура от Хабаровска до села Малмыж, Уссури у села Новосоветское, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Нимелен и Амгунь затоплены на глубину 0,3-2,5 метра.

Напомним, что в Хабаровске постепенно уходят под воду острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. Река охватывает частные подворья, а также становится серьезной преградой на пути дачников к их же домам.

ИСТОЧНИК KP.RU