Родители первенцев в Хабаровском крае получат пособия по новым правилам

СЕГОДНЯ 03:20 2019-08-06T04:44:51+03:00

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В Хабаровском крае внесли корректировки в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Изменения в том числе касаются родителей, у которых родились первенцы. Так, период выплаты пособия увеличат с полутора до трех лет. Также изменили и критерий нуждаемости.

- Начиная с 1 января 2020 года рассчитывать на ежемесячную выплату в связи с рождением первого или второго ребенка могут семьи, если доход каждого члена семьи будет не выше 30 тысяч рублей. Сейчас нуждающимися в выплатах считаются те кандидаты, чей доход не превышает 21 тысячу 201 рубль, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Новые правила поддержки семей с детьми поспособствуют увеличению количества получателей соцвыплат. Напомним, такая мера поддержки в регионе действует с 1 января 2018 года, деньги сейчас получают четыре тысячи 176 семей, в которых родились первенцы. Размер пособия составляет 14 тысяч 51 рубль. Выплаты за второго ребенка осуществляются из средств федерального материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU