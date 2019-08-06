2019-08-06T04:45:43+03:00
Происшествия

Соседка сработала лучше, чем велосипедная «противоугонка» в Хабаровске

Женщина увидела, как незнакомец уводит байк, и даже попыталась его остановить
Александр ШТААЛЬ
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Соседка сработала лучше, чем велосипедная «противоугонка» в ХабаровскеСоседка сработала лучше, чем велосипедная «противоугонка» в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Хабаровска чуть не лишился своего очень дорогого велосипеда. Мужчина оставил двухколесное имущество в подъезде, зафиксировав руль и колеса специальным тросиком. Однако такая «противоугонка» оказалась бессильна против вора, который просто перекусил сдерживающее приспособление и попытался увезти велосипед. На его беду, в подъезд зашла соседка владельца байка.

- Женщина увидела незнакомца, как раз, когда он катил транспорт по ступенькам. Она попыталась остановить подростка, но тот вывернулся и умчался в неизвестном направлении вместе с велосипедом. Свидетельница несостоявшейся кражи тут же вызвала полицию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже пропажу нашли в кустах недалеко от места преступления, а еще время спустя нашелся и подозреваемый – 17-летний горожанин, которого уже привлекали к уголовной ответственности за квартирную кражу. Парень во всем сознался и написал явку с повинной. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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